Tesla boert goed: autoverkopen en Bitcoin handel levert bakken met geld op - Apparata

Het bedrijf heeft een lekker eerste kwartaal gedraaid. Er zijn veel auto’s verkocht, maar de handel in Bitcoin door Tesla heeft ook veel geld opgebracht.

Analisten voorspelde al een goed kwartaal voor de autofabrikant, maar het bedrijf heeft de verwachtingen overtroffen. Dit komt door recordbrekende autoverkopen, maar ook door de handel in Bitcoin. Tesla heeft in het eerste kwartaal van 2021 $10,4 miljard aan inkomsten gegenereerd.

Auto’s

Dat is toch nog steeds de corebusiness van het bedrijf, gelukkig maar. Tesla heeft, ondanks een wereldwijd tekort aan chips, in het eerste kwartaal 184.877 auto’s verkocht. Dat is 4.000 auto’s meer dan het laatste kwartaal van 2020. De analisten hadden een verwachting afgegeven van 177.822 leveringen, het bedrijf heeft dus beter gedaan.

Door deze goede verkopen ging Tesla ook voorbij de Wall Street-voorspellingen van de winst per aandeel (EPS) van $0,86 door $0,93 EPS op zijn balans te registreren. Voor de aandeelhouders is er dus ook goed nieuws.

Tesla en Bitcoin handel

Elon Musk is natuurlijk een groot fan van digitale munten. Hij heeft zoveel vertrouwen in cryptocurrency dat hij Tesla $1,5 miljard in Bitcoin heeft laten investeren. In mei verleden jaar kondigde de autofabrikant aan dat mensen in Amerika hun auto’s kunnen kopen met Bitcoins. Waar veel mensen hun twijfel hadden, is dit toch goed uitgepakt. De financiële man van het bedrijf, Zachary Kirkhorn, zei dat Bitcoin-handel het bedrijf $ 272 miljoen heeft helpen verdienen – met $101 miljoen aan ‘positieve impact’. De Bitcoin handel van Tesla is dus tot nu toe succesvol te noemen.

Musk twittert altijd veel en dit keer natuurlijk ook. Hij tweette dat de handel in de digitale muntjes goed was voor 10% van de digitale activa van Tesla. Hij heeft overigens niks zelf verkocht. Het bedrijf zei dat het verwacht dat de levering van voertuigen in 2021 met 50% zal groeien. Het zal ons niks verbazen als dit lukt.