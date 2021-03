'Tesla camera's kunnen mogelijk bespioneren' - Apparata

In China zijn ze bang voor de Tesla camera’s die op de auto’s van het merk zitten. Er is angst voor spionage.

Werk je voor het leger in China en ben je op zoek naar een nieuwe auto dan mag dit geen Tesla zijn. Door hoge piefen is besloten dat de Tesla camera’s mogelijk kunnen mee gluren. Chinese consumenten kunnen nog gewoon een Tesla kopen, maar wie een functie heeft in het leger zal voor een andere auto moeten shoppen. Ook diverse ambtenaren worden vriendelijk doch dringend verzocht een auto van een ander merk te overwegen.

Een Tesla Model 3 heeft overal rondom camera’s. De camera’s helpen mede de autonome rijfuncties van het voertuig, maar zijn er ook voor de veiligheid. Met de Sentry Mode kan de Tesla een filmopname maken als een persoon zeer dicht bij de auto komt. Mocht je een kras hebben op je auto, dan kun je aan de hand van videobeelden terugkijken wat er zich heeft voorgedaan. Tijdens het rijden fungeren de camera’s tevens als een soort dashcam.

China is bang dat die camera’s ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden. Bewijs is er niet geleverd. De angst is er dat camerabeelden bij de Amerikaanse overheid kunnen belanden. Die angst voor spionage is zo groot dat medewerkers van het leger en sommige ambtenaren niet langer Tesla mogen rijden. (via Wall Street Journal)