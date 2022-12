Tesla coil: nerd neemt kerstboom onder handen

Een kerstboom zal nooit meer hetzelfde zijn nadat je dit Tesla coil filmpje hebt bekeken. Is dit totaal smakeloos of next level?

Een andere Tesla coil kerstboom

Met een Tesla coil vliegen de vonken er vanaf

Normale mensen genieten van een sfeervolle kerstboom, zingen leuke liedjes en genieten van een overvloedig kerstdiner. Deze Italiaanse nerd, met de geuzennaam The Volt, denkt daar een beetje anders over. Hij besluit om de kerstboom te upgraden tot er letterlijk de vonken vanaf vliegen. Dit met de hulp van de ultieme gadget voor elektronicafanaten, de Tesla coil.

Deze werkt met extreem hoge spanningen die manier zeer lange vonken te produceren. Gevaarlijk ding dus, dat om die reden een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefent op de meer avontuurlijke beoefenaars van de edele kunst van de elektronica.

2 kW vermogen en vier transformatoren uit magnetrons

Voor dit wonder der techniek gebruikt hij 2 kW vermogen, vier transformatoren uit magnetrons en een asynchrone roterende Sparc Gap Tesla coil. Een enorme stroomslurper dus, maar gelukkig voor hem overleeft de installatie niet lang.

En toegegeven, het is best wel efficiënt om kerst en oud en nieuw te combineren. Maar is het niet juist de bedoeling van feesten om gewoon een leuke tijd door te brengen en gewoon lekker ontspannen te genieten van het voortkabbelende kerstfeest? En het is toch wel zonde van de kerstboom zo. Plus een tikje wreed. Aan de andere kant, hoef je deze dan niet meer in brand te steken.

Voortijdig einde aan de kerstboom

Wij hebben een vermoeden dat de mama van deze waarschijnlijk thuiswonende ragazzo hoofdschuddend de capriolen van haar ondernemende spruit gadeslaat en zich afvraagt of het ooit nog goed komt met deze jongen. Aan de andere kant geeft hij wel blijk van deze disruptieve benadering van technologie, wat natuurlijk altijd een bonus is in deze competitieve tijd. Enfin, lachen is het wel.