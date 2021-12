Tesla Cybersquad: speeltje voor kids á 1.700 euro

Tesla begrijpt dat de feestdagen eraan komen. Na het fluitje hebben ze hier het volgende bizarre product, de nieuwe Tesla Cybersquad!

De Cybertruck had eigenlijk dit jaar uitgeleverd moeten worden. Rond deze tijd om precies te zijn. Helaas is de elektrische pickup van Tesla uitgesteld. De auto moet ergens in 2022 verschijnen. Misschien dat de nieuwe Tesla Cybersquad je troost kan bieden. Het is een quad voor kinderen met een uiterlijk dat doet denken aan de Cybertruck.

In tegenstelling tot Cyberwhistle, is de Cybersquad nog wel gewoon verkrijgbaar. Amerikanen kunnen de quad bestellen via de website van Tesla. Kost je omgerekend bijna 1.700 euro, maar dan heb je ook wat. Kinderen vanaf 8 jaar mogen volgens de Amerikaanse wetgeving rijden op het ding. De elektrische quad heeft een actieradius van zo’n 24 kilometer en de topsnelheid ligt op 16 km/u.

Het is best een kwalitatief ding. Met instelbare ophanging, schijfremmen achter en een zitje met kussen. Reken maar dat je deze Tesla Cybersquad nog veel tegen gaat komen bij rijke Amerikaanse YouTubers. Dit is natuurlijk het speeltje van het najaar. En een leuke verrassing van Tesla. De eerste leveringen vinden binnen twee tot vier weken plaats.