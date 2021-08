Tesla Cybertruck kopen? Het duurt nog langer

Afbeelding via Tesla

Wil jij zo’n vette Tesla cybertruck kopen? Helaas, dan zal je langer moeten wachten.

De meningen zijn verdeeld. Sommige mensen vinden de Tesla Cybertruck supervet. Andere mensen vinden het een gedrocht. Feit is wel dat we er allemaal over praten sinds Tesla CEO Elon Musk het apparaat heeft gepresenteerd. Heb jij diepe zakken en wil je er wel een gaan kopen, dan zal je wat langer moeten wachten.

Tesla Cybertruck kopen

Oei, Tesla zegt zelf op haar website dat leveringen van het voertuig pas volgend jaar zullen starten. Musk beweerde lange tijd dat de leveringen al dit jaar zouden plaatsvinden. Hier moeten ze dus op terugkomen, wat voor veel mensen een teleurstelling zal zijn.

Er komen drie varianten en die staan allemaal in de planning voor volgend jaar om geproduceerd te worden. Hier kwam Electrek achter: “U kunt uw configuratie voltooien als de productie nadert, in 2022”, staat nu op de site te lezen. Dit stond eerst alleen op de Amerikaanse website, maar is nu ook vertaald naar de Nederlandse website.

Geruchten waren er al

Er gingen al geruchten rond dat Tesla de productie dit jaar niet zou redden. Toen enkele weken geleden de kwartaalcijfers van het bedrijf werden besproken bleek dat de Cybertruck in de alfa- fase zat. Dit terwijl de bèta later dit jaar zou moeten volgen. Dit was de eerste indicatie dat er een vertraging aan zat te komen.

Het is ook niet makkelijk een dergelijke auto te maken. Musk zei hierover: “Het is makkelijk om prototypes te maken, maar alles dat je maakt op hoog volume gaat zo snel als de langzaamste schakel in de keten. Als je bijvoorbeeld tienduizend onderdelen en processen hebt, dan kun je 9999 daarvan in huis hebben. Maar als je er eentje mist, dan loop je vast. We misten dit kwartaal bijvoorbeeld de module die airbags en gordels bedient. En je kan geen auto maken zonder die module.” Tel hierbij op dat er wereldwijd nog steeds een chip tekort is, dan is het logisch dat er enige vertraging kan komen.