Tesla dumpt driekwart van zijn Bitcoin

Q2 zit er op en dat betekent kwartaalcijfers. Ook voor Tesla. Wat blijkt? Elon Musk heeft driekwart van zijn Bitcoin gedumpt.

Elon Musk heeft hoogstpersoonlijk Bitcoin, Ethereum en Dogecoin alle kanten op getwitterd. De hoogte en de diepte in. Maar de huidige malaise en instabiliteit in de crypto markt is zelfs voor Tesla messias Musk niet meer recht te twitteren.

In het volledige financiële rapport van het tweede kwartaal van 2022 van Tesla valt te lezen dat de elektrische autobouwer afscheid heeft genomen van een aanzienlijk deel van zijn Bitcoin. Het bedrijf heeft 75 procent van zijn Bitcoin verkocht en daarvoor 936 miljoen dollar op de balans bijgeschreven.

Tesla kopen met Bitcoin

Vorig jaar kocht Tesla nog voor 1,5 miljard dollar aan Bitcoin en kondigde aan dat je een nieuwe Tesla vanaf dat moment ook kon aftikken met Bitcoin. Het duurde overigens nog geen 1,5 maand voordat het merk daar weer op terugkwam. Liever echte coins voor een EV dus.

Het is allemaal wel wat verwarrend omdat Elon pas nog heeft gezegd dat hij niet voor het dumpen van Bitcoin is. Hij wil namelijk graag dat de digitale munt een succes is en blijft.

Om recht te praten wat krom lijkt benadrukt hij nu dat de Bitcoin uitverkoop van Tesla vooral niet gezien moet worden als oordeel over de cryptomunt. De enige reden dat de autobouwer driekwart van zijn Bitcoin heeft gedumpt is omdat het merk ordinair geld nodig had. Echt geld.

COVID-19

En dat geld heeft hij nodig omdat de fabrieken in China steeds stil liggen door COVID stops. Overigens meldt hij ook dat hij geen Dogecoins heeft verkocht. Dus daar gelooft hij nog altijd heilig in.

Het zal allemaal best dat Elon Musk nog een rotsvast vertrouwen heeft in Bitcoin, feit is dat hij de koers van de munt geen plezier heeft gedaan met het dumpen van een grote hoeveelheid Bitcoin.