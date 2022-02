Tesla en Steam gaan trouwen!

Elon Musk is hard bezig met het uitbrengen van Steam in alle Tesla-auto’s, maar is dit werkelijk een handige functie?

Goed nieuws voor de gelukkige eigenaren van Tesla’s, want Elon Musk brengt het grootste gameplatform naar de elektrische auto’s. De next-gen consoles in een Tesla krijgen in de nabije toekomst eindelijk meer te doen dan alleen sporadisch geporte games afspelen.

Steam komt naar Tesla

Elon Musk gaf de ontwikkelaar van Cyberpunk 2077 gisteren een compliment over de omstreden game. Daaropvolgend vroeg gamejournalist Ryan McCaffrey of de next-gen versie van Cyberpunk naar Tesla kwam.

Uit het niets dropte Elon Musk als antwoord het hete nieuwtje dat Steam inderdaad naar Tesla komt. Met andere woorden, Tesla en Valve zijn bezig om de daadwerkelijke catalogus van de gamewinkel naar de elektrische auto’s te brengen. Vooralsnog worden slechts sporadisch titels met een port naar Tesla gebracht. In theorie zou dit betekenen dat alle games beschikbaar via Steam straks ook in een Tesla te spelen zijn.

We’re working through the general case of making Steam games work on a Tesla vs specific titles. Former is obviously where we should be long-term. — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2022

Voor wie?

Over de use cases van een dergelijke functie is nog wel te discussiëren. Een console in een auto is een leuke extra, maar we zijn nog niet zover dat dit geen risico’s met zich meebrengt. Recentelijk werd bekend dat je in een Tesla na een nieuwe wetgeving niet meer kan gamen tijdens het rijden.

Voorheen kon dat wel, al moet de bestuurder altijd de wagen blijven besturen. Dit wordt met sensoren in de gaten gehouden, zelfs als je de peperdure Autopilot-functie hebt ingeschakeld. Het was dus alleen mogelijk voor bijrijders om te gamen tijdens het rijden, maar dit zou afleidend zijn voor de bestuurder.

Wat overblijft is een enkele situatie waarin je bijvoorbeeld op de parkeerplaats wacht en even een quest in The Witcher 3 volbrengt. Vermoedelijk duurt het nog flink wat jaren voordat Steam in een Tesla ook tijdens een lange autorit van toepassing is.