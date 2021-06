Tesla faalt om Elon Musk in toom te houden - Apparata

Elon Musk is nog steeds een moeilijk te handelen man, Tesla heeft onvoldoende grip op de CEO.

De invloed van Elon Musk op sommige zaken is bijna angstaanjagend. Met een simpele tweet kan hij bijvoorbeeld behoorlijke koersschommelingen van Bitcoin voor elkaar krijgen. Ook heeft het Tesla aandeel stijgingen en dalingen meegemaakt naar aanleiding van uitspraken van de CEO op Twitter. Gevaarlijk, vinden ze ook bij de Securities and Exchange Commission (SEC).

Tesla advocaten moeten Musk controleren

Het is zelfs zo dat de SEC een tijd geleden Musk op het matje heeft geroepen. Het gevolg was dat de advocaten van Tesla werden gesommeerd de CEO beter te controleren op de tweets van Elon Musk. In principe kreeg het automerk de verantwoordelijk om toezicht te houden en Musk terug te roepen als hij over de scheef ging. Dat heeft Tesla onvoldoende gedaan, zo oordeelt de SEC volgens een bericht in The Wall Street Journal.

Natuurlijk zal de SEC het liefste zien dat Musk van het Twitter-toneel verdwijnt, of dat de advocaten van Tesla het account van Elon Musk beheren. Musk kennende zal dat echter niet gebeuren. En dit zal zeker niet de enige berisping zijn die Musk om de oren krijgt van de SEC.