Tesla factureert er dubbel op los! - Apparata

De autofabrikant laat klanten dubbel zoveel betalen voor hun Tesla. De vraag is of dit expres gebeurt of dat het een technische fout is.

Het autobedrijf van Elon Musk is een innovatief bedrijf dat veel mensen aanspreekt. Tesla heeft ook vaak innovatieve oplossingen voor problemen in de auto-industrie. Maar nu blijkt dat Tesla klanten regelmatig dubbel zoveel laat betalen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Onjuiste rekening

Wij Nederlanders zijn van de centen. Als we boodschappen hebben gedaan en een bon gekregen hebben van bijna een halve meter lang, is het eerste wat we doen het checken of we niet teveel betaald hebben. Of de bon wel klopt en zo niet, dan gaan we op hoge poten terug naar de kassa om die extra teveel betaalde pindakaas pot terug te vragen. En terecht!

In Amerika hebben enkele kopers van een Tesla iets soortgelijks meegemaakt. Op verschillende media wordt gesproken over dubbele rekeningen bij het kopen van een Tesla, bijvoorbeeld op CNBC en Twitter of de Tesla Motors Club forum.

Dubbel betalen voor je Tesla

Christopher Lee was een van de eerste kopers die dit overkwam. Hij legt dit in een YouTube video helder uit. Hij heeft een bestelling geplaatst en zonder toestemming of waarschuwing heeft Tesla twee overschrijvingen geboekt van $56.579 voor een Model Y. Dat is niet niks. Natuurlijk liet hij het er niet bij zitten, maar hij had grote moeite om iemand te vinden bij Tesla die hem kon helpen dit grote probleem op te lossen.

In ieder geval hebben twee andere klanten soortgelijke problemen. Tesla verwees hun terug naar hun bank om de overschrijving terug te draaien. Alle klanten die dit overkomen is, weigeren hun auto op te halen voordat het probleem opgelost is. Zij geven aan dat voor een bedrijf zoals Tesla, dat over zoveel technologische vaardigheid beschikt, dit onaanvaardbaar is. Het is onbekend of deze dubbele boekingen ook in Nederland zijn voorgekomen.