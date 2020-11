Tesla gaat kapotte Model S en X schermen maken - Apparata

Het is een dure grap om op eigen initiatief een scherm in je Tesla te laten fixen. Gelukkig is er coulance.

In het interieur is het scherm het belangrijkste onderdeel van een Tesla. Al helemaal in de Model 3, waar alle functies zijn verwerkt in het display. Maar in dit verhaal gaat het niet over de Model 3, maar over de Tesla Model S en X met een kapot scherm.

Modellen gebouwd tot en met maart 2018 kunnen een scherm hebben die spontaan de geest geeft. De bestuurder kan vervolgens nog maar weinig met zijn Tesla. Autorijden lukt nog wel, maar de navigatie is niet langer te gebruiken. Net als de radio en de mogelijkheid om de achteruitrijcamera te zien.

Geen zorgen, je bent niet alleen. Tesla gaat gemaakte kosten vergoeden. Het probleem schijnt vrij simpel opgelost te kunnen worden. Wat je moet dien is de 8 GBMultiMediaCard vervangen voor een variant met 64 GB. Dan zou het scherm van de Tesla Model S en X weer werken. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moet de Tesla in de Verenigde Staten niet meer dan 100.000 mijl hebben gereden of niet ouder zijn dan acht jaar.

De NHTSA, dat is zeg maar de RDW van de Verenigde Staten, trok al eerder aan de bel. Nu komt Tesla dan ook eindelijk in actie met het statement dat ze naar buiten hebben gebracht. (via carcomplaints)