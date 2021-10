Tesla gaat bier maken

De Amerikaanse autofabrikant Tesla is van plan om een eigen bier uit te brengen. Dat klinkt best gek.

Als autofabrikant wil je toch ver van alcoholische dranken vandaan blijven. Zou je denken tenminste. Drank en rijden is geen goede combinatie. Voor je het weet is er iemand die Tesla bier drinkt vanuit zijn Model 3. Om maar iets te noemen. Maar goed, wat is er precies gaande?

Elon Musk heeft Giga Beer aangekondigd. Dit deed de Tesla CEO tijdens een evenement bij de nieuwe Gigafactory in Berlijn, Duitsland. Het design van de bierflesjes heeft de Cybertruck als inspiratie. Het is niet de eerste keer dat het Tesla logo gevonden kan worden op alcohol. In het verleden verkocht Tesla zijn eigen tequila. Een grandioos succes overigens, want het was binnen een mum van tijd uitverkocht op de website van het automerk.

Tesla heeft Giga Beer officieel laten vastleggen als naam, dus het bier gaat er hoe dan ook komen. Elon Musk is daar bloedserieus over. Details ontbreken nog. Wanneer het bier gelanceerd gaat worden en of er bijvoorbeeld ook meerdere smaken komen is niet bekend. Of de gevestigde merken Heineken, Hertog Jan, Grolsch en alle anderen moeten oppassen voor deze nieuweling? Ik denk het niet. (via Businessinsider)