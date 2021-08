Tesla kondigt zijn eigen slimme robot aan

Binnenkort ook een Tesla in je huiskamer in vorm van een robot? Het is de nieuwste ontwikkeling.

Tesla gaat veel verder dan het zijn van een autofabrikant. Zo kun je bijvoorbeeld ook een dak vol zonnepanelen aanbrengen van het Amerikaanse merk. Nu gaat Tesla zich ook bezighouden met het op de markt brengen van een eigen robot. Dat heeft Elon Musk bekendgemaakt tijdens een event waar de robot officieel werd voorgesteld.

De robot is nu nog een prototype, maar moet ergens volgend jaar daadwerkelijk klaar zijn. Het is geen huisdier of iets dergelijks. Volgens Tesla moet deze robot taken uitvoeren die saai, repetitief of gevaarlijk voor mensen zijn. Dus denk aan lopende band werk of iets dergelijks. Wat wel interessant is, is dat diverse hardware en software componenten afkomstig zijn van Autopilot. Het autonome rijsysteem van Tesla’s.

Er zit kunstmatige intelligentie ingebakken in de software van de Tesla robot. Zo is het ding zo geprogrammeerd om aardig te zijn tegen mensen. Echter is de robot ontwikkeld om vooral mechanische dingen uit te voeren. Je nieuwe beste vriend om ’s avonds een filmpje op de bank mee te kijken is het dus zeker niet. De robot weegt 56 kg en is zo’n 1.52 meter lang. Geheel in de stijl van Tesla heeft de robot intern de codenaam Optimus gekregen. Een knipoog naar de Transformers films. Voor het publiek luistert de robot naar de naam Tesla Bot.