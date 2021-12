Tesla laat je niet meer gamen tijdens het rijden

Je moet iets anders verzinnen om te doen in de file. Tesla wil niet meer dat je games gaat spelen tijdens het rijden. Dat zit zo.

Het klinkt bizar, maar het kon echt. Een game spelen op het grote scherm in een Tesla tijdens een autorit. Het was dan ook niet gericht op de bestuurder, maar op de passagier naast je. Die kon zich vermaken met het aanbod aan games op de Tesla terwijl jij je met autorijden bezighoudt. Helaas verliep dat in de praktijk anders.

Tesla games

Bestuurders van een Tesla gingen zelf een spelletje spelen tijdens het rijden. Daarnaast kon het spelen van een game door de passagier ook voor afleiding zorgen voor de bestuurder. Bijvoorbeeld omdat de bestuurder even wil kijken hoe goed die passagier bezig is. En dan zijn de ogen niet gericht op de weg, maar op het touchscreen in de auto.

De Amerikaanse autofabrikant kwam onder een vergrootglas van de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) te staan. De NHTSA heeft deze week aangekondigd een onderzoek te doen naar de toepassing. Tesla heeft geen zin om de uitkomst van dat onderzoek af te wachten en komt zelf al in actie. Het automerk heeft het onmogelijk gemaakt om te kunnen gamen als de auto in beweging is.

Het slotje van Tesla wat betreft games komt door middel van een software update voor de auto. Wie Sonic of welke andere game dan ook aan boord van de Tesla wil spelen zal de auto aan de kant moeten zetten.