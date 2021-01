Tesla-medewerker steelt geheime bedrijfssoftware - Apparata

Tesla heeft een ingenieur aangeklaagd voor het stelen van geheime bedrijfssoftware.

Elke succesvol bedrijf heeft zijn eigen formule. Anders had je de unieke smaak van Coca-Cola of Fanta wel bij andere merken geproefd. Dat is in de auto-industrie niet anders. Tesla is een pionier op het gebied van elektrisch rijden. En het geheime recept voor dit succes willen ze natuurlijk niet uit handen geven.

Sommige medewerkers van het bedrijf met een topfunctie hebben toegang tot gevoelige informatie. Zo ook de ingenieur Alex Khatilov. De ingenieur zou echter deze geheime informatie hebben gestolen, op de derde dag van zijn destijds nieuwe baan bij Tesla.

Tesla klaagt de medewerker nu aan voor het stelen van geheime bedrijfssoftware. De ingenieur had geen toegang tot informatie met betrekking tot de aandrijflijn, maar tot andere geheime info. Zo heeft de man zogenaamde Warp Drive software gestolen. Dit is Tesla’s eigen software dat het bedrijf gebruikt om geautomatiseerde betalingen en andere systemen te regelen.

De Tesla-medewerker heeft de geheime bedrijfssoftware gestolen en bestanden van het script in zijn eigen Dropbox opgeslagen, aldus de aanklacht. Het is niet de eerste keer en zal ook zeker niet de laatste keer zijn dat zoiets voorkomt binnen een bedrijf. Soms worden medewerkers door een derde partij stiekem betaald om als spion te fungeren binnen een bedrijf. (via Electrek)