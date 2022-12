Tesla Model Pi telefoon, als Apple Twitter blokkeert

Ondertussen hebben Musk en Apple-baas Cook het tijdens een bezoekje aan het Apple hoofdkantoor bijgelegd. Eerder dreigde Musk om zijn eigen telefoon te ontwikkelen als Apple Twitter uit de App Store zou verwijderen. Dat deze gedachte niet denkbeeldig is, blijkt wel uit de diverse concepten die voor deze telefoon zijn ontwikkeld. Eén daarvan heeft de werktitel Tesla Model Pi.

Starlink

Het ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft vele honderden satellieten in een baan om de aarde gebracht, die je prima zou kunnen gebruiken als communicatieknooppunten voor een satelliettelefoonnetwerk. Hierbij zal een Tesla Model Pi smartphone wereldwijd bereik hebben, zoals nu al het geval is met de satellietdienst Starlink voor satelliet internetgebruikers.

Opladen in de zon

De volgende informatie staat nog niet helemaal vast. De vrijgegeven concepten van de Tesla Model Pi lijkt qua vormgeving veel op de Apple iPhone 12. Vier lenzen moeten hoogwaardige foto’s opleveren, speciaal voor astrofotografie. De specificaties hiervan zijn nog niet bekend.

Interessanter zijn andere technische snufjes. Zo zal deze telefoon in staat zijn zichzelf op te laden door middel van zonlicht. Ook zal de telefoon geïntegreerd zijn in het technische ecosysteem van Musk, zoals Tesla auto’s, de toekomstige Mars Coin en andere projecten. De telefoon zal voorzien worden van een zeer forse 7000 mAh batterij.

En, misschien wel de meest controversiële toevoeging, zal deze telefoon in staat zijn om te communiceren met een Neuralink hersenimplantaat. Omdat er op dit moment nog niet echt veel voortgang zit in het Neuralinkproject, zal dit wat langer op zich laten wachten.

Ontwikkeling van de smartphone zeker mogelijk

Volgens sommigen is de Tesla Pi telefoon vooral hype. Maar bedenk wel dat er talloze smartphone merken zijn, die vaak met een paar miljoen euro al het heel interessante modellen kunnen komen. De hoeveelheid kapitaal die Musk tot zijn beschikking heeft, is in principe voldoende om in ieder geval een bescheiden begin te maken met deze telefoon. Een smartphone zou goed in de strategie van Musk passen.

Gezien de forse specificaties en het hightech karakter zal het geen goedkoop toestel worden. Bedragen die genoemd worden liggen ruim boven de € 1000. Een indruk van de telefoon vind je hieronder, van de bekende industriële ontwerpstudio ADR.