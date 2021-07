Tesla Model Y in Nederland: dit moet je weten

De Tesla Model Y komt naar Nederland. We bereiden je voor op de komst van de elektrische crossover.

Het heeft even geduurd, maar over een paar maanden is het zover. In september verwacht de Amerikaanse autofabrikant de veelbesproken Model Y in Nederland te gaan leveren. Als je een bestelling hebt openstaan, of je overweegt er eentje, wil je er natuurlijk alles over weten. We helpen je een handje op weg voordat de Tesla Model Y in Nederland arriveert.

Een Model 3 met meer ruimte

Oneerbiedig gezegd is de Model Y een Model 3 met meer ruimte. De crossover deelt veel componenten met de elektrische sedan. Niet alles is zomaar overgenomen. Zo is de Model Y een zogenaamde hatchback, met een glazen kofferbak. Lekker veel extra ruimte om je bagage in kwijt te kunnen. Bovendien is het daardoor een stuk makkelijker om grote voorwerpen mee te nemen.

Twee uitvoeringen

Met de lancering van de Tesla Model Y in Nederland heb je keuze uit twee uitvoeringen. De Long Range, voor € 64.000,-. En de Performance voor € 70.000. Met name die eerste zal het interessantst zijn voor de Nederlandse leaserijder en koper. Het opgegeven bereik is 505 kilometer en je hebt een topsnelheid van 217 km/u. De elektrische auto snelt in vijf seconden naar de honderd. De Performance is nog een stuk sneller. 0-100 in 3,7 seconden en een topsnelheid van 241 km/u.

Gadgets

Een Tesla staat bekend om zijn gadgets en daar is de Model Y gelukkig geen uitzondering op. Het interieur is grotendeels overgenomen vanuit de Model 3. Autopilot laat de auto zelfstandig rijden en games spelen doe je op het grote infotainmentscherm in het midden. Met dat scherm bedien je zo ongeveer alles wat met de auto te maken heeft.

5 kleuren

Veel keuze is er niet. De Model Y is beschikbaar in 5 verschillende kleuren. Wit, rood, zwart, blauw en grijs. De saaiste kleuren gaan we het vaakst zien. Niet iedereen heeft zin om op te vallen in een rode of blauwe Tesla.

Autopilot is een dure optie

We noemden Autopilot al even. Het is een slimme feature waar Tesla bekend om staat. Het is echter niet zo dat dit standaard op je auto zit. Je moet het ontgrendelen na een betaling, of kan het aanvinken in de configurator. Laatstgenoemde kost € 3.800,- voor de Enhanced Autopilot. Of € 7.500,- in het geval van Full Self-Driving Capability. Je hebt dan alle functies van Standaard Autopilot en Enhanced Autopilot. En zelfs Verkeerslicht- en stopbordherkenning.