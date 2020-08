Tesla Model Y voor 80 euro kent één nadeel

En dat ene nadeel aan deze Tesla Model Y is eigenlijk best groot.

Een Tesla Model Y voor minder dan honderd euro rijden. Tja, dat gaat er toch echt niet inzitten. Of toch wel? Nou, met dit exemplaar kan dat gewoon. Er is wel een nadeel. Deze Tesla kan maximaal 20 kg dragen. Dat gaat met een volwassene niet lukken, jammer!

Alle gekheid op een stokje, dit is de Tesla Model Y van Radio Flyer. Het bedrijf had al eerder de Model S als loopauto en daar is nu de Model Y bijgekomen. Het speelgoed is ontwikkeld in samenwerking met de Tesla Design Studio. In tegenstelling tot de echte elektrische auto, heeft deze Tesla een oneindige actieradius. Je hebt namelijk een stel voeten nodig om verder te komen.

De loopauto heeft een stuurwiel dat ook echt functioneert. Deze Tesla Model Y is bedoeld voor kinderen in de leeftijd tot en met vier jaar. De Model Y is een uitgeklede versie van de Model S, die dan ook vijf keer zo duur is. Die Model S kan meer gewicht dragen en heeft bijvoorbeeld werkende verlichting. Met de goedkopere Model Y spreekt Radio Flyer een grotere doelgroep aan. Het bedrijf levert de loopauto vanaf medio september.