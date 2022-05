Tesla-onderzoeker demonstreert batterij die 100 jaar mee kan gaan

Hoppa, dat zou lekker zijn: een batterij die 100 jaar mee kan gaan. Een Tesla-onderzoeker doet hier onderzoek naar.

Je hebt er zelf al ervaring mee. Zoals bij je smartphone, die na drie jaar intensief gebruik eerder opgeladen moet worden. Ook bij EV’s is dit het geval en de producenten daarvan maken zich al langere tijd hier zorgen over. Het vervangen kost veel geld en is niet duurzaam. Maar een Tesla-onderzoeker maakt zich klaar om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen. Dit nadat hij batterijen heeft gedemonstreerd die mogelijk de meeste mensen kunnen overleven.

Tesla batterij die 100 jaar mee kan

Tesla-enthousiastelingen hebben waarschijnlijk al van Jeff Dahn gehoord. Hij is professor aan de Dalhousie University en is sinds 2016 onderzoekspartner van Tesla. Zijn focus lag op het verhogen van de energiedichtheid en levensduur van lithium-ionbatterijen. En hierbij het verlagen van hun kosten. Dahn zit niet stil, want samen met collega’s in zijn onderzoeksteam heeft hij een nieuw onderzoek gedaan. In een paper gepubliceerd in de Journal of the Electrochemical Society beweert de groep een batterijontwerp te hebben gemaakt dat onder de juiste omstandigheden 100 jaar meegaat.

Dahn’s paper contrasteert cellen op basis van Li [Ni0.5Mn0.3Co0.2] O2-chemie (“NMC 532”) met LiFeP04. De LFP-chemie heeft een lagere energiedichtheid dan de meer wijdverbreide lithium-ion-alternatieven, maar is goedkoper, duurzamer en naar verluidt ook veiliger. LFP kan tot 12.000 laad-ontlaadcycli meegaan. Dahn’s NMC 532-cellen vertoonden geen capaciteitsverlies na bijna 2000 cycli. De krant extrapoleert dit naar een levensduur van 100 jaar (ze hebben de batterij duidelijk nog niet zo lang getest).

Duurzaam

Dahn had eerder de “miljoen-mile-batterij” beloofd en test sinds oktober 2017 cellen op basis van zijn aangepaste chemie. Blijkbaar werken ze goed en na 4,5 jaar continu fietsen bij kamertemperatuur hebben ze slechts 5% degradatie. Dit zou betekenen dat ze een EV gedurende 4 miljoen mijl van (meer dan 6 miljoen kilometer) stroom kunnen voorzien met een Tesla batterij voordat ze moeten worden vervangen.