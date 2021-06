Tesla plaatst next- gen consoles in hun auto's - Apparata

Tesla bouwt next- gen consoles voor hun auto’s. Binnenkort wordt het werkelijkheid dat je kan gamen in je auto!

Elon Musk is wel van het opscheppen en commotie maken rondom een van zijn producten. Gaat het niet over een raket, dan gaat het wel over Dogecoin of Bitcoin. Maar de CEO van Tesla heeft ook ooit geroepen dat je The Witcher 3 en Cyberpunk 2077 zou kunnen spelen op een gaming-installatie in een nieuwe Model S of X.

Next- gen consoles in je Tesla

Musk gaat zijn uitspraak nakomen. De chipmaker van de game- installatie heeft namelijk onthuld dat het nieuwe Tesla-infotainmentsysteem bestaat uit een AMD Ryzen-processor in combinatie met een AMD RDNA 2 GPU.

“Dus we hebben eigenlijk een AMD Ryzen APU die het infotainmentsysteem in beide auto’s aandrijft, evenals een RDNA2-gebaseerde GPU die wordt geactiveerd bij het uitvoeren van AAA-games, die tot 10 teraflops aan rekenkracht levert … we kijken ernaar uit om te geven gamers een geweldig platform voor AAA-gaming”, zegt AMD-CEO Lisa Su.

Eerdere lekken plaatste al berichten hierover op internet. Als we alle informatie samenvoegen dan wordt dit infotainmentsysteem behoorlijk krachtig. Zeker voor in een auto. Denk aan de snelheid van een Sony Playstation 5, alleen dan iets minder krachtig.

For my gamer/dev/gamedev followers: we're looking for Linux game devs to work on something *extremely* exciting at Tesla!



If you're interested, DM me!



🔗: https://t.co/dPcr4SlhpW pic.twitter.com/94GOmPUWjs — Daniel James (@ATTlKA) May 25, 2021

Prestaties

In het systeem zal een iets mindere chip geïnstalleerd worden dan in de PS5. Maar toch echt voldoende om een spel te spelen in je Tesla op een next- gen console. Prestaties zijn natuurlijk afhankelijk van het softwareplatform. Zoals we hebben gezien met de 10-teraflop PS5 en de 12-teraflop Xbox Series X. Een recente vacature van Tesla suggereert dat game-ontwikkelaars mogelijk daadwerkelijk voor Linux bouwen, als ze zich willen richten de nieuwe Tesla in-car gaming-installaties.

Musk heeft afgelopen zaterdag getweet dat de Tesla Model S met het nieuwe AMD- systeem vanaf 10 juni aanstaande geleverd zal worden. De vraag blijft natuurlijk, wie gaat nou voorin zitten gamen in je auto, jij?