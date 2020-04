Tesla Powerwall krijgt slimme update

Het systeem helpt beter in een crisissituatie.





Met de Tesla Powerwall kun je zowel je huis als je Tesla van stroom voorzien. Maar wat zijn nu de prioriteiten gedurende een noodsituatie als er geen stroomvoorziening meer is? De Tesla Powerwall heeft voor in zo’n situatie een slimme update gekregen, aldus Teslarati.

Met deze update weet de Powerwall wat de prioriteiten zijn tijdens stroomuitval. Het opladen zal minder snel gaan met een stroomuitval. Het systeem kan zelfs volledig stoppen met het laden wanneer er een bepaalde drempel is bereikt.

De functie werkt hier in Europa nog niet. De update is gericht op Noord-Amerika en werkt alleen voor bezitters van een Tesla Model 3 of een Model Y.

De Powerwall zal altijd het huishouden als prioriteit stellen boven de Tesla Model 3 of Model Y. Zo blijft de vriezer werken om je vleeswaren koud te houden. Ook andere essentiƫle zaken binnen het huishouden zullen zo nog stroom krijgen. Uiteindelijk blijf jij als gebruiker in controle. Via de Tesla-app kun je handmatig instellen waar de prioriteit van energie naar toe moet gaan.