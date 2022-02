Tesla schakelt illegale zelfrijdende functie uit

Een zelfrijdende Tesla maakte tot voor kort een technisch gezien illegale beslissing in het verkeer. Daar is nu een update voor uitgebracht.

Bij Tesla draait de gehele ervaring om luxe en een soepele gebruikerservaring. Maar zelfs als je een klein fortuin neerlegt voor de zelfrijdende functie, dan nog sta je als Tesla-rijder niet boven de wet. Tot dusver was dat in de assertive-stand wel zo aangezien je in bepaalde situaties stopborden kon negeren.

Zelfrijdende Tesla honoreert stopborden

Gebruikers die de meest agressieve rijstand aan hadden staan in de Full Self-Driving-modus, konden ‘wanneer het veilig was’ in de V.S. doorrollen bij een stopbord. Als er geen voetgangers en auto’s in de buurt waren, zou een stopbord in essentie dus genegeerd kunnen worden. De auto rijdt in zo’n situatie met maximaal 9 km/u door.

Daar was de National Highway Traffic Safety Administration het niet mee eens, zo blijkt uit een memo (via Bloomberg). Technisch gezien moet een voertuig namelijk 100% stilstaan bij een stopbord. Ook een beetje doorrollen is in feiten illegaal.

Nu zul je daar niet zo snel een boete voor krijgen in de situaties waarin Tesla de auto liet doorrijden. Aan de andere kant, ook zelfrijdende Tesla’s kunnen fouten maken. Vooralsnog zouden er geen ongelukken gebeurd zijn vanwege de functie.

Tesla heeft alle betreffende auto’s geüpdatet. Het gaat om meer dan 53.000 voertuigen in de V.S., waaronder uitvoeringen van de Model S, Model X, Model 3 en Model Y uit tussen 2016 en 2022.