Tesla sloopt eigen beloningsprogramma

Tesla gaat geen cadeautjes meer uitdelen, want ze gaan grotendeels stoppen met het beloningsprogramma wat ze jaren hebben gevoerd.

Hoe motiveer je anderen om hetzelfde product te nemen wat jij gebruikt? Met een beloningsprogramma natuurlijk. Je kennis, vriend of vriendin en jij krijgen een beloning als je het product of dienst weet te ‘verkopen’ aan hem of haar. Ook Tesla heeft jarenlang een eigen beloningsprogramma gehad. Het Amerikaanse merk stopt daar nu mee.

Of het nu ging om de auto’s van het bedrijf of om zonne-energie. Ze maakten onderdeel uit van Referral awards. Per 18 september is dit programma grotendeels stopgezet. Het is alleen nog actief in het geval van de Solar Roof. De beloning binnen dit programma is dat je tot 500 dollar of een gratis Powerwall krijgt.

Het was een mooi programma voor Tesla-rijders om de auto’s ook aan anderen aan te bevelen. Bijvoorbeeld in ruil voor gratis laden bij een Supercharger. Maar uiteindelijk kost dit het Amerikaanse bedrijf geld. En om kosten te besparen zijn dit soort programma’s vaak het eerste die sneuvelen.

Of het beloningsprogramma van Tesla op een later moment in een andere vorm terugkomt is niet bekend. Het lijkt er in elk geval niet op. (via Electrec)