Tesla Tequila is nu officieel te koop - Apparata

Wat begon als een grap is nu uitgegroeid tot een officieel product in de Tesla shop, bestel nu je eigen tequila.

Voordat je meteen naar de webshop van Tesla gaat hebben we een vervelende mededeling. Hier in Nederland is het niet mogelijk om bij Tesla de alcoholische drank aan te schaffen.

In april 2018 werd tequila als nieuw product van Tesla aanbevolen. Het was een 1 april grap van Elon Musk op Twitter. Zoals wel vaker met Musk is deze grap opeens werkelijkheid geworden. Opeens is het mogelijk om heuse tequila van het Amerikaanse automerk te bestellen in de webshop als je in de Verenigde Staten woont.

Amerikanen mogen slechts twee flessen per bestelling aanschaffen. Een fles kost maar liefst 250 dollar. Een stunt, want de inhoud is gewoon afkomstig van Nosotros Tequila. Dit merk verkoopt de tequila voor enkele tientallen dollars. Voor Tesla zit er dus een enorme marge op de flessen. Ongetwijfeld zullen er genoeg fans zijn die het niets uitmaakt en één of zelfs twee flessen bestellen bij Tesla.

Toegegeven, de fles ziet er gaaf uit en het is weer een geslaagde stunt van de Amerikaanse autofabrikant. Het is niet de eerste keer dat het merk een opvallend product lanceert in de eigen webwinkel. In het verleden kwam Tesla ook al met ondergoed.