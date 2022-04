Tesla verkoopt geen één Bitcoin, waarde is enorm!

Het autobedrijf bezit aardig wat Bitcoin, de waarde daarvan voor Tesla is aanzienlijk. Lees hier voor hoeveel het nu op de balans staat.

Elon Musk’s elektrische autobedrijf, Tesla, verdiend niet alleen aan de autoverkopen maar ook aan Bitcoin. De balans van het bedrijf toont $ 1,261 miljard aan digitale activa. Tesla heeft sinds het eerste kwartaal van vorig jaar geen crypto-activa gekocht of verkocht.

Tesla blijft Bitcoin vasthouden

Dit weten we omdat afgelopen woensdag de resultaten van het bedrijf bekend werden. Deze gaan over het eerste kwartaal van 2022. Tesla rapporteerde opnieuw een recordkwartaal van omzet en winst, dat de schattingen van Wall Street overschreed. Dit ondanks de toenemende inflatie.

De omzet van het bedrijf steeg met 81% tot $ 18,76 miljard, van $ 10,39 miljard een jaar geleden. De winst steeg met 658% van $ 438 miljoen in het voorgaande jaar naar $ 3,32 miljard in het eerste kwartaal van dit jaar. “Ik ben nog nooit zo optimistisch en enthousiast geweest over de toekomst als nu”, zei Musk tijdens de winstoproep van woensdag. Ja, dat is begrijpelijk natuurlijk. Te midden van een recordwinst toont de balans van Tesla netto digitale activa van $ 1,261 miljard.

Digitale activa

Uit het kasstroomoverzicht van Tesla blijkt nog steeds dat de enige aankoop van digitale activa door het bedrijf plaatsvond in het eerste kwartaal van vorig jaar. Toen kocht het voor $ 1,5 miljard aan Bitcoin. De enige verkoop van digitale activa vond ook plaats in hetzelfde kwartaal.

In januari begon Tesla de meme-cryptocurrency Dogecoin te accepteren voor sommige merchandise. Het bedrijf moet Bitcoin echter nog terugbrengen als betalingsoptie. Musk heeft gezegd dat hij Bitcoin ziet als een waardeopslag, terwijl Dogecoin beter geschikt is voor transacties. Persoonlijk heeft hij ook geïnvesteerd in allebei de munten.