Tesla voegt nieuwe gratis game toe aan auto’s

Met een nieuwe update krijg je onder meer een gratis game in je Tesla

Gamen in je Tesla. Het is inmiddels de normaalste zaak van de wereld met Tesla Arcade. En met een nieuwe update heeft de Amerikaanse autofabrikant een gratis game voor je Tesla. Het gaat hier om Fallout Shelter.

Deze game werd vijf jaar geleden uitgebracht op de smartphone. Het is een spin-off van de bekende Fallout-serie op de consoles. De graphics zijn niet extreem indrukwekkend, maar wat kun je dan ook verwachten. We hebben het hier over een game voor in de auto, niet een spel op een hardcore game-PC. De gratis game maakt deel uit van de Tesla software update 2020.20.

De update brengt nog meer nieuws naar de elektrische auto’s van het Amerikaanse automerk. Zo kun je met 2020.20 afspelende video’s bedienen met de knoppen op het stuurwiel en zijn er een aantal tweaks voor het muziekprogramma TRAX,

Update 2020.20 is nog maar net uitgerold door de Amerikaanse autofabrikant. Het kan dus even duren voordat je ook in jouw Tesla kunt genieten van deze gratis nieuwe game. Belangrijk om te weten is dat Fallout Shelter niet werkt middels een aangesloten gamepad, maar uitsluitend via het touchscreen van een Tesla.