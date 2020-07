The Bad Batch is de nieuwe Star Wars Disney+ show

Goed nieuws voor Star Wars-fans: Er komt een gloednieuwe Star Wars serie naar Disney+, namelijk The Bad Batch.

Wie dacht dat de afronding van de Star Wars Skywalker-saga het einde van Star Wars betekende, heeft het goed mis. Na het gigantisch succesvolle The Mandalorian en het ietwat onder de radar vliegende The Clone Wars komt Disney+ nu met een nieuwe serie binnen het iconische fantasy-universum. De volgende show wordt wederom een animatieserie en draagt de naam The Bad Batch.

Wat is The Bad Batch?

Star Wars: The Clone Wars is recentelijk afgerond maar dat was geen reden voor Disney+ om het erbij te laten. In plaats daarvan gaat de animatie-gigant een nieuwe animatieserie in het Star Wars-universum maken: The Bad Batch. Dat maakt Disney in deze blogpost en via de onderstaande Tweet bekend.

The cavalry has arrived! @StarWars: The Bad Batch, an all-new animated #DisneyPlus Original Series from Lucasfilm, will debut in 2021. Get all the details: https://t.co/w7EU4Y4q91 pic.twitter.com/coXSfQuv7S — Disney+ (@disneyplus) July 13, 2020

Voor fans van The Clone Wars is dit gigantisch goed nieuws. The Bad Batch gaat zich namelijk met (de nasleep van) dezelfde oorlog bezighouden. De synopsis doet een beetje denken aan de game Star Wars: Republic Commando denken. In mijn beleving was dit een van de meest toffe en unieke Star Wars-games ooit. Als de show ook maar in de buurt van die kwaliteit komt, dan zitten fans gebakken.

De serie volgt een groep elite en experimentele clones van de Bad Batch (voor het eerst geïntroduceerd in The Clone Wars). Ze zullen hun weg moeten vinden in een snel veranderend universum in de nasleep van de Clone War. Leden van de Bad Batch – een unieke squad clones die genetisch verschillen van hun broers uit het Clone Leger – hebben allemaal unieke en uitzonderlijke vaardigheden die ze buitengewoon effectieve soldaten maken. In het era na de Clone War zullen ze spannende huurlingenmissies uitvoeren terwijl ze hun best moeten doen om rond te komen en een nieuw nut voor zichzelf te vinden.

De eerste tekenen zijn in elk geval goed. The Bad Batch wordt namelijk gemaakt door een hoop veteranen. Onder andere makers van The Mandalorian, Star Wars Rebels, The Clone Wars en andere toffe Star Wars-spin-offs werken aan The Bad Batch mee.

Star Wars: The Bad Batch komt ergens in 2021 naar Disney+