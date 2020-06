Dit weten we over de nieuwe Batman-film & Batmobiel [video]

Weet jij welke bestaande auto model staat voor de nieuwe auto van Batman?

Het is al weer even stil rond onze vliegende held, maar in 2021 is Batman terug met een nieuwe film. De meer dan verrassende titel? “The Batman”. Gelukkig is er over een aantal andere aspecten van de film wat langer nagedacht. Wij zetten wat feiten op een rij.

Welke bekende namen spelen in ‘The Batman’?

Met Robert Pattinson die zijn Batman-kostuum weer aandoet en Matt Reeves als regisseur zijn de eerste bekende namen gevallen. In de nieuwe film speelt superschurk The Riddler een van de grootste bijrollen. Paul Dano zal zich in de bekende groene outfit hijsen. Hij lichtte in een recent interview een paar tipjes van de sluier op.

Ook andere bekende namen, zoals Zoë Kravitz (Catwoman) en Colin Farrel (The Penguin) komen voorbij.

Waar gaat The Batman over?

Het plot is nog niet officieel bekend gemaakt, maar op basis van gelekte details en uitspraken van acteurs lijkt het erop dat er verkiezingen aankomen in Gotham City. De corrupte bestuurders (zoals The Penguin en The Riddler) zullen een gooi doen naar het burgemeesterschap. Het wordt dan aan Batman om de stad te behoeden voor deze corrupte figuren. Een gelekte foto van de strikt geheime filmset (in onderstaand filmpje te zien op 6.27) lijkt dit te bevestigen.

Nieuwe auto voor Batman

Om deze taak te vervullen hoeft Batman niet te vertrouwen op een tweedehandsje. Op Twitter verscheen het concept van de nieuw ontworpen Batmobiel. De foto’s zie je hieronder.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman's Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv — The Batman (2021) dir. Matt Reeves 🦇 (@TheBatRobert) May 31, 2020

Het model is gebaseerd op de Dodge Charger en waar in eerdere versies een vliegtuigmotor gebruikt werd is men nu teruggevallen op een, eveneens daadwerkelijk bestaande, V8-motor. Kan je daarmee je eigen Batmobiel bouwen? De tijd zal het leren.

Wanneer kunnen we naar de bioscoop?

Net als zoveel activiteiten hebben ook de opnames voor deze film stil gelegen. De premiére wordt dan ook pas verwacht op 21 oktober 2021.

Gelukkig kan je de eerste beelden van de film al wel bekijken. Echte fans kunnen ook wat gamen om de tijd te doden.

Afbeelding: Pixabay