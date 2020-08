The Batman: Check hier de eerste badass trailer

DC Comics dropt dit weekend de allereerste The Batman trailer en man wat lijkt de film badass te worden.

De Batman-trilogie van Christopher Nolan gaat de geschiedenis in als een van de beste superhelden-series ooit. Toch wordt er zo’n 8 jaar na de laatste standalone Batman-film weer een nieuwe flick gemaakt rondom de duistere superheld. En de eerste beelden zijn verrassend goed. Sterker nog, de eerste trailer is behoorlijk badass.

Batman krijgt eerste trailer

Tijdens het DC FanDome, een (ditmaal online) conventie rondom de één na grootste comicbook-gigant DC kregen we eindelijk de eerste beelden van The Batman te zien. De nieuwe ‘soft reboot’ van de superheld is de zoveelste verfilming van Batman. Toch weet DC Comics iedere keer weer iets nieuws te doen met de held.

The Dark Knight-franchise was realistisch, Joel Schumacher deed het over-de-top en komisch, Tim Burton liet zich flink door de stripboeken inspireren. Nu is het stokje overgedragen aan Matt Reeves. Hij gaat samen met de nieuwe Batman, Robert Pattinson, op basis van een trailer een gegrond en behoorlijk duister Batman-verhaal vertellen.

Het moge duidelijk zijn, de voormalige mooi-boy Robert Pattinson (vooral bekend van Twighlight) heeft een kleine transformatie doorgemaakt. Ook Batman lijkt een iets andere insteek te krijgen. Het pak is nog net zo iconisch, maar aan het einde van de trailer laat hij wat minder typische vechtkunsten zien. Geen ‘ik maak niemand dood’ ongein; hij slaat een ogenschijnlijke slechterik met Joker-makeup helemaal tot pulp. En de wat ongemakkelijke donkere stem van Christian Bale heeft hij gelukkig ook achterwege gelaten.

Meer Batman!

Voor alle bat-fans die nog geen genoeg hebben van de superheld komt er de komende tijd nog véél meer. Zo is er een tv-serie in de maak. Ook is er een nieuwe Batman-game aangekondigd. Maar de Arkham Knight-formule wordt ditmaal omgegooid. In Gotham Knights is Batman namelijk dood en nemen Batgirl, Nightwing, Red Hood en Robin het van hem over.

The Batman cast en release date

The Batman zou al langer in productie zijn maar door corona is de productie wat vertraagd. In september gaan de opnames weer verder. Naast Robert Pattinson zien we Zoë Kravitz als Selina Kyle/Catwoman, Jeffrey Wright als Commissioner Gordon, Andy Serkis als Alfred Pennyworth, Colin Farrell als The Penguin en Paul Dano als The Riddler.

De film komt op 21 oktober 2021 uit in de bioscoop.