The Batman: hier zijn de eerste beelden

Met een nieuwe Batman in vorm van Robert Pattinson.





Zeg je Batman, dan zeg je Christian Bale. De acteur wist zijn rol in de laatste Batman-films uitstekend te vervullen. Er is een nieuwe Batman-film onderweg en dit keer is het niet Bale die de rol van de superheld op zich neemt. Het is drastisch anders, in vorm van Robert Pattinson.

Een keuze die in eerste instantie controversieel lijkt. Pattinson heeft onvrijwillig nog altijd het Twilight-sausje aan zich hangen. Een stoere superheld spelen en de schoenen van Christian Bale vullen is geen eenvoudige taak.

Aan de hand van een korte teaser zijn eerste beelden van The Batman vrijgegeven. Hier is Pattinson voor het eerst als deze superheld te zien. De film is geregisseerd door Matt Reeves. Het is de regisseur die dan ook de beelden online heeft gezet op Vimeo.

De teaser laat weinig los en dat is niet zo vreemd ook. The Batman verschijnt pas op 25 juni 2021 in de bioscoop. Daarmee is de film nog zo’n anderhalf jaar van ons verwijderd. Je kunt de teaser hieronder bekijken.