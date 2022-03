‘The Batman’ komt naar HBO Max- releasedatum bekend

Warner Bros

HBO Max komt met knallers van series en films. The Batman is er daar één van en wij weten de releasedatum.

En je hoeft niet lang te wachten: The Batman komt vanaf volgende maand op HBO Max. Dankzij een schijnbare technische storing is de informatie bekend geworden, zodat we The Batman eind april thuis kunnen verwachten. De website Deadline meldde, en schermde de data af, voordat ze van de HBO-website werden verwijderd.

The Batman op HBO Max

De DC-hit zal op dinsdag 19 april aankomen op HBO Max en op zaterdag 23 april bij alle HBO-serviceproviders. Althans, dat zijn nu de geruchten maar het lijkt erop dat dit accuraat zijn. The Batman is nu in de bioscoop te zien en Deadline merkt op dat het op schema ligt wat betreft de bezoekersaantallen. Een succes dus, dat verder zal gaan op de streamingsdienst. Doel is natuurlijk om dit soort kaskrakers op de buis te krijgen om zoveel mogelijk gebruikers te krijgen.

The Batman volgt de overeenkomst voor 2022. Hierin staat dat de releases van Warner Bros beschikbaar zullen worden gesteld voor homevideo-consumptie 45 dagen in hun bioscoopperiode. Een verandering ten opzichte van het dag-en-datum releaseschema van vorig jaar. Met het geroezemoes rond de film, heeft deze schijnbaar toevallige onthulling alleen maar bijgedragen aan de hype voor de toekomst van de filmfranchise sinds de release.

Nog meer spin-offs

Vorige week maakte HBO Max de serievolgorde bekend van de spin-off-serie The Penguin met in de hoofdrol Colin Farrell. De show zal Oswald Cobblepot volgen tijdens zijn opkomst na de gebeurtenissen van de laatste act van The Batman. We kunnen dus aankomende tijd veel verwachten op HBO Max.