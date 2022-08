The Big Bang Theory ster verkoopt dikke Hollywood villa voor 12 miljoen

The Big Bang Theory ster verkoopt zijn villa in de Hollywood Hills. Het huis van Johnny Galecki, aka Leonard Hofstadter, kost net geen 12 miljoen dollar.

Regelmatig kijken we hier achter de deuren van de groten der aarde om te kijken hoe onze geliefde sterren erbij zitten. Deze keer aandacht voor de dikke villa in de heuvels bij Hollywood van niemand minder dan nerd Leonard Hofstadter. Eerlijk gezegd wist ik niet eens dat hij in het echte leven Johnny Galecki heet, maar dat terzijde.

Hotspot Hollywood sterren

Extra speciaal leuk is dat hij de villa weer kocht van actie filmster Jason Stratham (onder ander bekend van Lock, Stock and Two Smoking Barrels en de Transporter films). En voor deze Britse filmster woonde Ben Stiller in dit huis. Dus we slaan hier drie Hollywood hot shots in één klap!

Die laatste ster heeft het huis overigens helemaal aan laten pakken door het beroemde New Yorkse ontwerpbureau Roman en Williams, dus Ben Stiller heeft een flinke stempel gedrukt op de villa.

Huis van Johnny Galecki

Dan het stulpje zelf. Het betreft hier een terrein in Spaanse stijl uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Het hoofdgebouw heeft twee woonlagen en er is een apart gastenverblijf. Er zijn maar liefst zes slaapkamers, dus plek genoeg voor een hele rits kinderen, of een hele stoet aan logees.

Het terrein is dus al honderd jaar bewoond en dus veel historische details zoals een traditioneel dak van kleipannen, antieke armaturen en gerestaureerde terracotta tegels. Ook in een mini pub of bar is voorzien. Nu al onze favoriete ruimte in het huis.

Het huis van Johnny Galecki is verscholen achter een hoge met klimop begroeide muur en is voorzien van een biljartkamer, een woonkeuken vol met alle apparatuur die je maar kunt wensen, twee inloopkasten en een ensuite badkamer met marmeren tegels.

Thuisbioscoop

Als tweede meest favoriet ruimte van het huis van Johnny Galecki voor ondergetekende, is er een ultramoderne filmzaal met gepolijste houten lambrisering en pluche vloerbedekking aanwezig. Kun je lekker via Netflix de tv-series en films van alle beroemde voorgaande eigenaren bingen.

Dan de buitenboel. Twee garages, kleurrijk betegelde fonteinen, weelderige gazons, tropische planten en een overdekt terras om lekker buiten te eten in de schaduw. Natuurlijk inclusief barbecue, een spa en een zwembad met mozaïek tegeltjes.

De Hollywood villa met historie en sterrengeschiedenis staat te koop voor 11,9 miljoen dollar.