The Comey Rule: House of Cards meets Trump (trailer)

Foto @Ben Mark Holzberg/CBS Television Studios/SHOWTIME via VanityFair

In The Comey Rule zien we House of Cards naadloos samenvloeien met het echte leven van Comey en Donald Trump.

Nog nooit in de geschiedenis van de Verenigde Staten was een president zo… geschikt voor een tv-serie. Dat staat nu op het punt om te gebeuren. The Comey Rule is een gloednieuwe serie van Showtime gebaseerd op het boek van voormalig FBI-directeur James Comey. De show gaat over zijn relatie met Donald Trump. Politieke intrigues, machtsmisbruik en inmenging van de Russen terzijde, dit is misschien wel de beste vertolking van Trump ooit. En dat door een Ier…

The Comey Rule

Zoals gezegd, de serie gaat over James Comey en Donald Trump. We starten dagen voor de verkiezingen van 2016. Comey en Trump moeten noodgedwongen samenwerken, al hebben ze volledig uiteenlopende ideeën over ethiek, politiek en loyaliteit. Vervolgens zien we de twee tijdens de eerste paar maanden van Trump’s bewind, met de wetenschap dat Comey uiteindelijk ontslagen zal worden door de president.

In de hoofdrol zien we Jeff Daniels (Dumb and Dumber, The Martian) als James Comey, naast Brendan Gleesson als Trump. Die laatste is een hele Ierse Ier, compleet met een iconische Ierse tongval en uitzonderlijk sympathiek karakter. Toch wijst de trailer erop dat hij helemaal verdwenen is de rol van Trump. Eerder zagen we Jimmy Fallon, Taran Killam en natuurlijk Alec Baldwin de karakteristieke president persifleren.

House of Cards meets real life

Op basis van de trailer kunnen we een spectaculair verhaal verwachten. Niet per se omdat er gigantische dingen gebeuren, maar omdat alles echt is gebeurd. Dat zal een wrange, interessante laag aan de show toevoegen.

Wie er nog meer lagen zullen toevoegen, zijn een stevige cast. Denk aan Michael Kelly die eerder al geweldig speelde als Doug Stamper in House of Cards. Onder anderen Holly Hunter (The Incredibles), Jonathan Banks (Breaking Bad) en Joe Lo Truglio (Brooklyn Nine Nine) zijn ook van de partij.

Vanaf 27 september komt de mini-serie exclusief op Showtime. Het is niet bekend of de show ook zonder VPN in Nederland te zien zal zijn.

