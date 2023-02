The Expanse: krijgt deze SF-serie nog een deel 7?

Een al langer bestaande Amazon science fiction serie is The Expanse. Deze serie sleepte verschillende prijzen in de wacht, zoals de prestigieuze Hugo en Nebula awards, maar werd helaas niet vervolgd. Hoe groot is de kans op een vervolgseizoen 7?

The Expanse eindigde officieel met het zesde seizoen. Maar komt er toch een vervolg? Bron Amazon Prime

Het universum van The Expanse

Het is enkele eeuwen na nu. De mensheid heeft zich verspreid over de maan, Mars en de planetoïdengordel. Maar het is verre van koek en ei, want elke door mensen bewoonde wereld heeft zijn eigen problemen.

Zo is de aarde, nu verenigd onder de Verenigde Naties, zwaar overbevolkt en hebben de meeste mensen geen werk meer, maar leven op een basisinkomen. Alleen als ze de loterij winnen, krijgen ze werk.

De militante rauwdauwers van de planeet Mars, die zich onafhankelijk heeft verklaard als de Martian Congressional Republic, kijken neer op de slappe aardlingen, die zomaar een mooie vruchtbare planeet in de schoot geworpen hebben gekregen. En die steeds verder vernielen, terwijl zij op de onherbergzame woestijnplaneet Mars voor elk plekje groen, zelfs voor water en zuurstof, hard moeten knokken.

Ook de Belters, de inwoners van de planetoïdengordel, voelen zich uitgebuit. Dit met reden. De aarde en Mars slepen er namelijk met karrenvrachten tegelijk grondstoffen vandaan, zodat zelfs de voormalige ijsasteroïde Ceres met watergebrek kampt. De verzetsstrijders van de OPA bereiden een opstand voor om de Gordel onafhankelijk te maken.

Er is niet veel nodig om een oorlog uit te laten breken. Dan,tot overmaat van ramp, blijkt er een levensgevaarlijk buitenaards organisme, het nanomolecuul, het zonnestelsel binnen te zijn gedrongen. En dan zijn de rapen pas echt gaar…

De sterke en zwakke punten van The Expanse

Voor een science fictionserie is het wetenschappelijke deel behoorlijk solide. Natuurlijk komen er technologieën in voor die nieuwe natuurkunde vereisen, zoals Stargate-achtige portals naar een ander deel van het heelal, maar er komen niet echt veel logische fouten in voor.

Al is kunstmatige intelligentie de grote afwezige, en vraag je je af wat ze in vredesnaam met al dat water van Ceres, waar zich waarschijnlijk meer water bevindt dan in alle oceanen van de aarde bij elkaar, hebben gedaan.

Kijken of niet kijken?

Persoonlijk vind ik dit de beste sciencefictionserie die ik ooit heb gezien. Het universum van The Expanse is geloofwaardig, vol met drama en kent goed uitgewerkte karakters. Geloofwaardige schurken tot helden en, vooral, mensen ertussenin. Anders dan bij veel Netflix series dienen de spaarzame, discreet in beeld gebrachte seksscènes de verhaallijn, en niet andersom. Dat is zo langzamerhand wel een verademing.

Als je je niet elke keer dood wil ergeren aan stomme fouten van regisseurs, en op wil gaan in een toekomstige wereld vol drama en avontuur, dan is deze serie beslist een aanrader. En zal je, met schrijver dezes, hopen op een zevende seizoen. Al is het zesde seizoen qua plot redelijk overtuigend.

Een schrale troost is dat de franchise nu ook een game rijker is geworden en dat de boekenreeks van James H. Corey, waarop de serie is gebaseerd, nog steeds groeit. En dat een Kickstarter van fanatieke fans voor een nieuw seizoen, alle records met stukken breekt…