The FaceTag is een nieuwe app gemaakt op Harvard

Ja, precies. Zuckerberg deed dit ook met Facebook. Is The FaceTag dan de opvolger van het sociale medium dat allesoverheersend is?

Veel studenten brengen hun tijd door in de kroeg, festivals en op een terras als de zon schijnt. Oh ja, ze studeren ook natuurlijk. Dat deed Mark Zukerberg wel anders. Die heeft ‘The Facebook’ tijdens zijn studentenleven uit de grond gestamd. Nu probeert een andere student van dezelfde universiteit hetzelfde.

The FaceTag

Deze eerstejaars student heet Yuen Ler Chow. Hij heeft een app gebouwd tijdens zijn studie op Harvard. Toch niet de makkelijkste universiteit, maar hij heeft tijd gevonden om de applicatie te maken. Het heet The FaceTag. Gebruikers die de app gebruiken, krijgen door het scannen van iemands gezicht zijn of haar gegevens. Denk hierbij aan een telefoonnummer, maar ook alle social media- informatie. Allebei de personen moeten de app wel gebruiken. En net zoals in de beginfase van Facebook is de app alleen te gebruiken voor Harvard- studenten.

Gezichtsherkenning

De app koppelt je gezicht dus aan allerlei informatie. De studenten vinden het wel cool. Want hoewel slechts enkele honderden personen de app nu gebruiken, de filmpjes gaan wel viral op TikTok. Overigens niet alleen positieve reacties. Veel mensen vinden dit te ver gaan. ‘Dude, dit is totaal niet ethisch’ of ‘Whats’s wrong with the Harvard- students?’ zijn enkele reacties.

De app wakkert natuurlijk een relevant onderwerp aan. In tijden van privacy- schendingen op internet ligt dit gevoelig. De maker snapt de commotie niet. Hij is van mening dat bijvoorbeeld TikTok veel erger is. Hij is dan ook van plan zijn eigen app nog verder uit te bouwen.