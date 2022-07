The Gray Man op Netflix is eigenlijk een Audi reclame

De oplettende kijker had het misschien al gezien. The Gray Man op Netflix is niets meer dan een Audi reclame.

Er staat weer een echte kraker op Netflix in vorm van The Grey Man. De Amerikaanse streamingdienst heeft een blik met bekende acteurs opengetrokken. Ster van de show is acteur Ryan Gosling, die kruipt in de huid van Sierra Six. Aan de film is een belangrijke sponsor betrokken: Audi.

De Duitse autofabrikant is flink aanwezig in de film. De nadruk ligt ook op vier specifieke modellen. De Audi RS e-tron GT, de Q4 Sportback e-tron, de RS7 Sportback en de R8 Coupé. Een dikke vette reclame dus.

The Grey Man was in eerste instantie in de bioscoop te zien. Vanaf heden is de titel ook lekker vanuit de bank thuis op Netflix te zien. De sterrencast bestaat naast Gosling uit Ryan Gosling (Sierra Six), Chris Evans (Lloyd Hansen), Ana de Armas (Dani Miranda), Jessica Henwick (Suzanne Brewer), Regé-Jean Page (Denny Carmichael), Wagner Moura (Laszlo), Julia Butters (Claire), Dhanush (Avik San), Billy Bob Thornton (Donald Fitzroy), Alfre Woodard (Margaret Cahill) en meer.

De film heeft een ontvangst van 6.6/10 op IMDb. Kortom, het is geen echte knaller, maar prima voor een avondje vermaak. Zoals wel vaker met films op Netflix.