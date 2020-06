Is dit de slechtste nieuwe Netflix film ooit?

The Last Days of American Crime is volgens critici absolute stront.

Netflix Originals hebben nu niet bepaald de reputatie dat ze briljant zijn. Er zijn uitzonderingen, denk aan Stranger Things of House of Cards. Het meerendeel aan met name de films die Netflix produceert zijn echter van een bedenkelijke kwaliteit. Of het nu om slechte acteurs gaat of een matig script. Ze zijn over het algemeen niet om aan te gluren.

Het lijkt erop dat Netflix een nieuw dieptepunt heeft bereikt met de film The Last Days of American Crime. De film staat vandaag in de Nederlandse top 10 op plek 9. Dit zullen voornamelijk nieuwsgierige kijkers zijn, want op het gebied van kwaliteit hoef je niet veel te verwachten. De film wordt afgemaakt door het internet.

Op Rotten Tomatoes hebben critici de film compleet afgebrand. Na 25 reviews van media scoort de titel een verdrietige 0% op de Tomatometer. Het publiek is met een score van 27% wat milder. Ook op IMDb is weinig positiviteit te vinden. Daar scoort de titel een 3.7 op basis van ruim 3.500 stemmen.

Is de wereld te hard en valt het allemaal wel mee? Je kunt de film nu op Netflix bekijken, als je durft. De titel duurt 2 uur en 29 minuten. De cast bestaat uit onder meer Edgar Ramírez, Michael Pitt en Anna Brewster.