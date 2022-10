The Last Of Us eerste trailer uitgebracht

Vrolijker scène met de twee hoofdpersonen uit de serie. Copyright HBO; fair use

The Last of Us is een videogame die wordt verfilmd tot een serie die in 2023 uitkomt. HBO licht een tipje van de sluier op. Met een trailer.

De serie is gebaseerd op de gelijknamige videogame, die zowel bij gamers als bij critici erg positief wordt ontvangen. In de game verveel je je geen moment omdat je continu wordt geconfronteerd met allerlei gevaren. Waarschijnlijk zal het in de serie niet veel anders zijn, want de beelden uit de eerste trailer zien er erg spannend uit

Plotline The Last Of Us

Het thema van The Last Of Us is vrij apocalyptisch. 20 jaar na het ineenstorten van de beschaving in de Verenigde Staten proberen de overlevenden weer op te krabbelen. Helaas is gezelligheid ver te zoeken en kent de politiestaat een ongekende populariteit. Joel, een geharde overlever, wordt ingehuurd om het veertienjarig meisje Ellie uit een nogal dictatoriaal bestuurde quarantainezone te smokkelen.

Een levensgevaarlijke tocht

Dat klinkt makkelijker dan het is. Want het handjevol overlevenden in The Last of Us is niet het enige leven wat het desolate landschap bewoont. Zo zijn er de nodige gevaarlijke mutanten en andere monsters op jacht naar de overlevenden.

En dan is natuurlijk het gevaarlijkste monster van allemaal, de menselijke schurk. Ook deze duiken veelvuldig op het maken de tocht naar de vrijheid een hachelijk avontuur. Stof genoeg dus voor een spannende serie, en natuurlijk is iedere fan van de game benieuwd of HBO ook echt gaat leveren.

Trailer The Last Of Us

Een indruk van waar wij bij The Last of Us in 2023 van kunnen genieten, kan je opdoen via een aantal spectaculaire beelden uit deze apocalyptische wereld. Deze kan je vinden in de trailer die HBO heeft gereleased, hieronder. Waarschijnlijk zal HBO hiermee een aantal nieuwe abonnees kunnen veroveren.