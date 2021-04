'The Last of Us komt naar de PlayStation 5' - Apparata

De spannende avonturen van Joel en Ellie in The Last of Us beleven op je PlayStation 5. Jazeker!

Sony heeft een mooi portfolio aan prachtige games afgeleverd op PlayStation door de jaren heen. Op de PlayStation 5 is de line-up nog wat karige, maar daar zullen de komende jaren ongetwijfeld gave toppers voor komen. We krijgen alvast een voorproefje in vorm van The Last of Us op de PlayStation 5.

Het gaat hier niet om een compleet nieuw deel, maar om het eerder uitgebrachte The Last of Us Remaster voor de PS4. Deze komt naar alle waarschijnlijkheid als remake naar de PS5, aldus Bloomberg. Sony bekijkt momenteel de opties voor deze mogelijkheid.

Voor sommige fans zal het een derde keer zijn dat ze het originele The Last of Us verhaal gaan spelen. Eerst op de PS3, toen PS4 en straks op de PS5. Is het een straf? Nee, het verhaal is best vet en om dit mogelijk te kunnen doen in 60 fps of 30 fps en 4k is natuurlijk helemaal top. We lopen nu echter op de feiten vooruit. Eerst moet Sony met een officiële aankondiging komen, maar ga er echter gewoon vanuit dat The Last of Us vroeg of laat naar de PlayStation 5 komt.