The Last of Us Part II goed voor recordverkoop

De game The Last of Us Part II op de PlayStation 4 verkoopt ontzettend goed en dat betekent een record voor Sony.

Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er na al die jaren een opvolger gekomen van The Last of Us in vorm van The Last of Us Part II. Sony en Naughty Dog kunnen trots terugblikken op de hypetrain die ze hebben gecreëerd want iedereen wilt de game spelen. En dat zorgt voor recordverkopen.

The Last of Us Part II behoort tot de snelst verkopende first-party game op de PS4. Niet eerder wist een game exclusief voor de PS4 zo goed te verkopen. Sony stelt dat The Last of Us Part II vier miljoen keer is verkocht. De cijfers zijn tot en met 21 juni.

Of het verkoopsucces aan de game zelf ligt valt te betwijfelen. De verkopen kunnen ook te maken hebben met de nieuwsgierigheid van gamers. Reviewers, inclusief wij, beoordelen de game als een spel dat je met een gerust hart kunt kopen voor een toffe ervaring. Op Metacritic branden fans het spel echter enorm af. Ze vinden het verhaal niks of keuzes die Naughty Dog heeft gemaakt in de game onbegrijpelijk.

De lange termijn moet uitwijzen of The Last of Us Part II op de PlayStation 4 echt een succes gaat zijn. En dan weten we ook of critici gelijk krijgen, of dat Naughty Dog juist een interessant verhaal heeft afgeleverd met een verkoopsucces tot gevolg.