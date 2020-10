The Lord of the Rings 4K is het perfecte excuus - Apparata

De magische filmtrilogie The Lord of the Rings komt uit in 4K kwaliteit!

In de categorie legendarische fantasyfilms behoort de LOTRO trilogie tot de top. Het is misschien wel de beste filmreeks in het genre. Fans kijken de films graag meerdere keren. Bijvoorbeeld met de feestdagen als je gezellig met vrienden en familie samenkomt. Al zal dat dit jaar met corona een eenzame kijkbeurt opleveren.

Een reden om The Lord of the Rings nog eens te kijken is er nu helemaal. De film krijgt een heruitgave op 4K Ultra HD blu-ray. Niet eerder verscheen de film in deze hoge kwaliteit. Tot nu toe moest je het met Full HD doen. Heb je een lekker grote 4K televisie dan is dit nieuws natuurlijk genieten geblazen. De films hebben ondersteuning voor Dolby Atmos en HDR10,

LOTRO 4K verschijnt in december. Je moet dus nog even geduld hebben. Aan de andere kant misschien een mooi moment om het te bewaren voor de kerstvakantie.

Niemand minder dan Peter Jackson heeft zich bemoeit met de remaster. De films in 4K moesten van de allerhoogste kwaliteit zijn. Acteur Sean Astin, die Samwise Gamgee speelt in de The Lord of The Rings films, had de eer om de aankondiging te doen. Je checkt de video hieronder.