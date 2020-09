The Mandalorian seizoen 2 komt naar Disney+ - Apparata

Vandaag is officieel bekend geworden wanneer The Mandalorian seizoen 2 te zien is op Disney+.

De successerie The Mandalorian keert terug voor een tweede seizoen op Disney+. Vanaf 30 oktober kun je weer genieten van een nieuw Star Wars avontuur met natuurlijk een nodige dosis aan Baby Yoda en alle andere karakters uit de serie.

Wat we precies kunnen verwachten van The Mandalorian seizoen 2 is nog even afwachten. Natuurlijk gaat het verder verder na de gebeurtenissen in het eerste seizoen, maar hoe is nog niet bekend. Misschien maar goed ook, want soms is het minstens zo leuk om je te laten verrassen. Verwacht echter tegen die tijd de nodige trailers voor het tweede seizoen.

This is the day. New episodes start streaming October 30 on #DisneyPlus. #TheMandalorian pic.twitter.com/w7PIQfwrBm — Disney (@Disney) September 2, 2020

Het eerste seizoen van The Mandalorian op Disney+ werd enorm positief ontvangen. Op het moment van schrijven heeft de serie een 8.7 op IMDb. Dat is aan de hand van meer dan 185.000 uitgebrachte stemmen. Kortom: deze serie is bij een groot publiek zeer geliefd. Men kijkt dan ook halsreikend uit naar The Mandalorian seizoen 2.

Net als dat een Netflix Original wereldwijd op dezelfde datum gelanceerd wordt, zal ook dit tweede seizoen van de exclusieve Disney+ serie voor alle kijkers te zien zijn. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je achterloopt op bijvoorbeeld Amerikaanse kijkers.