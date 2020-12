The Mandalorian Seizoen 3 release datum én spin-off teaser - Apparata

The Mandalorian seizoen 3 krijgt een release datum die precies overeen komt met de release van de reeds aangekondigde spin-off. Hoe gaat dat werken?

Hitserie The Mandalorian van Disney+ draagt momenteel zowat het Star Wars-universum. Niet gek dus, dat we alvast vooruit willen kijken naar seizoen 3 van de show. Helaas moeten we daarvoor nog iets langer wachten. Er is wel een gigantische kers op de taart; een spin-off serie met een bekend personage.

Spoiler alert: De spin-off teaser is een post credit scène van The Mandalorian S2E8 en bevat een cameo van een bekend personage. Wil je volledig verrast worden, komt dan later terug.

The Mandalorian seizoen 3

Er heerst nog veel onduidelijkheid rondom The Mandalorian seizoen 3 en dat heeft alles met de release datum te maken. In een recent gesprek met investeerders zei CEO Kathleen Kennedy dat het ‘volgende hoofdstuk in het Mandalorian verhaal’ in december van 2021 uit zal komen.

Het gekke is alleen, er staat volgens Disney maar één Star Wars show gepland voor die maand. Dat is een spin-off serie genaamd The Book of Boba Fett. Het iconische personage uit de originele trilogie kwam terug in The Mandalorian seizoen 2. Nu blijkt dus dat hij een eigen spin-off show krijgt.

Maar die spin-off staat al langer vast op december 2021, ofwel de vermeende release datum van The Mandalorian seizoen 3. Er is dus iets geks aan de hand. Je zou kunnen stellen de twee vergelijkbare bounty hunter shows tegelijkertijd uitkomen. Dat zou een beetje vreemd zijn.

Anderzijds zou het kunnen dat The Mandalorian bij dezen een andere naam krijgt en/of samensmelt met The Book of Boba Fett. Omdat The Mandalorian in Chapters is opgedeeld zou de spin-off wellicht ook een aantal Chapters van The Mandalorian S3 kunnen uitmaken. Of Kathleen Kennedy heeft zich een beetje versproken?

Hoe dan ook, in december 2021 krijgen we iets van Star Wars. Wat precies, daar moeten we nog even op wachten.