The Mass: AI maakt zelfstandig korte film in 24 uur

The Mass is een korte apocalyptische sciencefictionfilm. Hoewel er geen onverwachte plotwendingen zijn, geeft de film een goede indruk van waar AI nu toe in staat is.

De makers gebruikten drie AI tools. De spraaksynthetizer Elevenlabs, de generator voor videoscenes Gen2 van RunwayML en de welbekende ChatGPT-4.

Hoe groot is het aandeel van de AI?

Op zich zijn de drie Al hulpmiddelen waar de makers van deze korte film The Mass gebruik van hebben gemaakt, behoorlijk krachtig. Daarom is het best wel aannemelijk dat het grootste deel van het werk door een AI is gedaan. Maar de hamvraag is en blijft natuurlijk: hoe groot is dat deel precies? Elevenlabs is inderdaad een waarschijnlijke bron van de gegenereerde stem; deze kwam overeen met mijn eigen ervaringen met de tool. Ook Gen2 klinkt waarschijnlijk als bron voor de video’s.

Openingsscène van The Mass. Bron: screenshot YouTube video

Speech synthesizer en video waarschijnlijk door Ai gedaan

Bij het schrijven van een filmscript komt het een en ander kijken. Het is aannemelijk dat de maker zelf met de hand de verschillende scènes aan elkaar heeft geplakt. Er zijn veel sciencefictionfilms waarvan het plot in grote lijnen neerkomt op het plot achter The Mass, bijvoorbeeld de Alien franchise. Een buitenaardse levensvorm arriveert op aarde en komt door roekeloze mensen in de beschaafde wereld terecht, waarna de aarde wordt vernietigd.

Tekst The Mass lijkt door mensen geschreven

Ik nam de proef op de som en liet het transcript van de korte film analyseren door de AI detectietool van OpenAI. Deze gaf aan dat het transcript waarschijnlijk niet door een Ai geschreven is. Of de claim van de filmmakers helemaal klopt, is dus de vraag. Waarschijnlijk hebben ze zelf flink zitten editen in het door ChatGPT gegenereerde filmplot, als dat al door ChatGPT is geschreven. Maar ook in deze combinatie laat AI in The Mass zien, krachtige mogelijkheden te bieden voor filmmakers.