The Matrix Resurrections blijkt een keiharde tegenvaller

Volgens velen is het weggegooid geld om The Matrix Resurrections in de bioscoop te gaan kijken. Oei, dat klinkt als keiharde kritiek.

Ondergetekende heeft het vierde deel van The Matrix niet gezien. Zoals vele anderen met me eens zullen zijn, was deel één absoluut de beste. De trilogie werd afgesloten met nog twee films en dat was het dan. Totdat er geruchten opdoken dat er een vierde film zou komen. En die vierde film, The Matrix Resurrections, is nu te zien in de bioscoop.

Gaaf, oude tijden herbeleven met The Matrix. Althans, dat is de gedachte die iedereen wel had. Maar in de afgelopen dagen dat de film te zien is in de bioscoop is dat sentiment compleet omgeslagen op sociale media. Ook op sites voor filmliefhebbers regent het kritieken. Het gerespecteerde IMDb heeft momenteel een pijnlijke 5.9/10 sterren genoteerd staan voor The Matrix Resurrections. En dat na 50.000 stemmen. Het is dus niet een kleine groep die ontevreden is over het vierde deel van The Matrix.

The Matrix Resurrections trailer

Veel flashbacks. Geen overtuigend verhaal. Een script dat aan alle kanten rammelt. Het feit dat niet beide Wachowski’s, maar alleen Lana Wachowski de film heeft geregisseerd. Het zijn allemaal indicatoren die samen de mening vormen van duizenden mensen dat The Matrix Resurrections absoluut niet is wat het zou moeten zijn. Als je weet dat deel vier een tegenvaller is kun je twee dingen doen. Met weinig verwachten alsnog naar de bioscoop gaan, of deze laten voor wat het is en je herinneringen aan het origineel koesteren. Uw auteur doet dat laatste.