The Matrix Resurrections: neem je de rode of blauwe pil?

The Village Roadshow

The Matrix Resurrections, de vierde film in de franchise, is niet langer een glimp in je fantasieën – het is echt!

De eerdere films waren een grandioos succes. Nu komt er een vervolg en vanaf morgen kan je een volledige trailer bekijken. In de tussentijd kun je een eerste blik werpen op de nieuwe beelden in deze interactieve teaser. Uiteraard krijg je een keuze en je kent de deal: neem je de rode of blauwe pil?

The Matrix Resurrections

De teaser kan je vinden door naar thechoiceisyours.whatisthematrix.com te gaan. Grappige domeinnaam, want het is een slimme manier om het originele domein uit de jaren 90 te gebruiken. Daar kan je dus kiezen uit de twee pillen. En dus twee verschillende versies van de teaser. De rode pil biedt een glimp van ster Yahya Abdul-Mateen II. Die blijkbaar door het bekende proces van post-Matrix “wedergeboorte” gaat, terwijl een bekend klinkende stem (maar we weten niet wie het is) je vertelt: “Dit zou de eerste dag van de rest van je leven – maar als je het wilt, moet je ervoor vechten.” Het blauw- in saaie, dreigende Agent-achtige tonen door Neil Patrick Harris- vertelt je dat je het vermogen hebt verloren om realiteit van fictie te onderscheiden.

Teasers

De teasers hebben nog iets speciaals: ze detecteren de lokale tijd van waar je zit en nemen deze over in de voice- over. Dit resulteert in een leuk en griezelig tintje. Precies wat je van de film verwacht. Hierna volgt een selectie van korte, levendige clips uit de film. De meeste visuele echo’s van bekende beelden uit de eerste film is elke keer dat je kijkt een beetje anders, zelfs als je dezelfde pil weer kiest.

The Matrix Resurrections staat gepland voor een release in de bioscoop en op HBO Max vanaf 22 december.