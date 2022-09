The Merge maakt Ethereum veel ecovriendelijker

The Merge moet één van de grootste kritiekpunten op Bitcoin, Ethereum en andere proof of work crypto’s, verhelpen. Transacties met Ethereum zijn erg duur en kosten veel energie. Maar wat is The Merge precies?

The Merge: van Proof of Work naar Proof of Stake

De allereerste crypto’s, zoals Bitcoin en Ethereum, werken volgens het Proof of Work principe. Dat komt erop neer dat je deze crypto’s kan verdienen door zware, ingewikkelde berekeningen uit te voeren. Berekeningen kosten veel computerkracht en computers gebruiken veel elektriciteit.

Naar schatting gebruiken crypto-miners evenveel energie als een middelgroot land. Dit is een doorn in het oog van ecoactivisten. Ook gebruikers van deze crypto’s zijn daar niet blij mee, want het kost veel geld om een betaling te doen in deze crypto’s. Dat is natuurlijk wel een probleem als je een alternatief wil vormen voor de banken.

Dat verklaart ook waarom Proof of Stake crypto’s steeds populairder aan het worden zijn. Bij deze crypto’s kan je nieuwe crypto’s verdienen door jou bestaande crypto’s te beleggen in een zogenoemde pool. The Merge maakt ook Ethereum een PoS crypto.

Hoe werkt Proof of Stake?

Je geeft hiermee als het ware de garantie dat jouw crypto’s op een bonafide manier worden gebruikt om nieuwe crypto’s te mijnen. Als je de boel bedondert en het algoritme komt daarachter, dan ben je je “stake”, je crypto’s, kwijt.

Het grote voordeel van deze techniek is dat het veel minder energie kost om crypto’s te mijnen en ook om ze te gebruiken. Dit verklaart bijvoorbeeld ook de populariteit van Solana, waarvan de betaalkosten extreem laag zijn. The Merge gaat Ethereum naar een Proof of Stake crypto veranderen. Dat betekent dat betalen met Ethereum veel goedkoper gaat worden.

Hoe werkt The Merge precies?

De bestaande blockchain van Ethereum, Ethereum 1.0, werkt nog via het Proof of Work principe. Deze moet worden verplaatst naar de meer geavanceerde Beacon chain (de Proof of Stake blockchain van Ethereum 2.0). Binnen de community wil de grote meerderheid overstappen, omdat iedereen begrijpt hoe belemmerend voor de groei van Ethereum de hoge transactiekosten zijn. En de concurrentie van andere altcoins wordt steeds sterker.

Als bestaande gebruiker van Ethereum hoef je je geen zorgen te maken. Je Ethereum en andere Ethereum compatibele tokens blijven -ook na The Merge- gewoon bruikbaar en toegankelijk. Trap niet in scammers die anders beweren.

Een meer technisch, diepgaander overzicht vind je op the Ethereum Foundation.