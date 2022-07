The Office nu verkrijgbaar als Lego

De populaire Amerikaanse tv-serie The Office heeft zijn eigen Lego-set gekregen.

Het is alweer jaren geleden dat er een einde kwam aan de televisieserie The Office. Althans, we hebben het over de Amerikaanse variant. De fanbase van de show is nog altijd enorm. Ook hier in Nederland. Je kunt de show onder andere streamen op Netflix, alle zeven seizoenen.

Via Lego Ideas is nu ook The Office als een set beschikbaar gekomen. Het kantoor van Dunder Mifflin is nagemaakt, inclusief alle bekende karakters van de serie. Nou, er mist er wel eentje in vorm van Andy. Maar de voor de rest zijn alle bekende figuren present.

Michael

Dwight

Jim

Pam

Ryan

Angela

Oscar

Kevin

Stanley

Kelly

Phyllis

Meredith

Creed

Toby

Darryl

Het is mogelijk om met de meegeleverde attributen scènes uit de serie na te spelen. De set bestaat uit 1.164 bouwstenen. Via het Lego Idea systeem is het product tot stand gekomen. Meer dan 10.000 fans hadden aangegeven dat dit idee er echt moest komen.

Vanaf 1 oktober is de The Office set verkrijgbaar voor 120 euro via Lego