The Peripheral seizoen 2 gestart op Amazon Prime

The Peripheral is een spannende sciencefiction reeks die draait om “The Peripheral”, een soort hersenimplantaat waarmee je de virtuele wereld binnen kan stappen. Ook in het tweede seizoen weer talrijke spannende ontwikkelingen.

Wat is The Peripheral precies?

De serie is losjes gebaseerd op een bekende SF-roman van cyberpunk-grootheid William Gibson.

Zowel die roman als de serie zijn genoemd naar The Peripheral. Een apparaat dat wel wat weg heeft van Neuralink van Elon Musk, gekruist met een VR-bril. Maar dan veel geavanceerder.

Dit apparaat stelt je in staat om helemaal op te gaan in een virtuele wereld en daar een avatar, een digitaal lichaam, te besturen die aanvoelt als je eigen lichaam.

Maar… is het wel een virtuele wereld?

Hoe The Peripheral begon

Hoofdpersoon Flynne Fisher met The Peripheral. Bron: Amazon Prime, fair use

Het eerste seizoen begon met de hoofdpersoon Flynne Fisher, zeer verslaafd aan de virtuele wereld. Flynne zit dringend om geld verlegen zit om medicijnen te kopen voor haar zieke moeder. In de VS is dat een heel realistische plotlijn. Armen kunnen zich daar geen dure ziektekostenverzekering veroorloven. In de dystopische toekomstige VS waar de serie zich afspeelt, moeten de armen een gevecht van leven op dood voeren om te overleven.

Een mysterieus bedrijf, Milagros Coldiron uit Colombia, wil haar wel eventjes uit de brand helpen. Dat uiteraard tegen een tegenprestatie. Ze moet in de virtuele wereld als geheim agent voor ze werken. En dat is nog maar het begin, want in werkelijkheid is ze onderdeel van een veel grotere plot en wordt de jacht op haar geopend.

Kijken of niet kijken?

Houd je van harde, spannende sciencefiction met een redelijke realistische verkenning van toekomstige technologieën als hersenimplantaten en Virtual Reality? Dan ga je deze serie waarschijnlijk helemaal het einde vinden. The Peripheral is dan wat minder geschikt voor mensen die graag een gedetailleerde psychologische uitwerking willen hebben van de relaties tussen de hoofdpersonen.