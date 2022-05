The return of Terra: wedergeboorte van een gecrashte munt

Terra 2.0 is coming! Het Terra herstelplan kan op voorzichtig enthousiasme rekenen van de eerste crypto exchanges. Betekent dit de wedergeboorte van Luna?

Terra USD ging begin deze maand ongenadig hard onderuit en sleepte menig andere cryptomunt mee in de koersdaling. Zo kwam de Bitcoin onder druk te staan en waren er mensen die niet wisten hoe snel ze van hun munten af moesten.

Maar de wereld van cryptocurrency staat niet stil en de mensen achter het Terra ecosysteem lanceren morgen, op 27 mei, een nieuw protocol en vervangt de oude blockchain door een nieuwe keten. Die gaat Terra 2.0 heten zo kondigt Terra zelf aan via Twitter. Die nieuwe chain gaat geen historie delen met de oude Terra (Terra Classic). De nieuwe Terra Token gaat Luna heten en de oude Token wordt omgedoopt naar Luna classic.

Terra 2.0

Steun van belangrijke handelsplatformen om de gereanimeerde munt te verhandelen is noodzakelijk. Exchanges als HitBTC, Upbit en Binance hebben vertrouwen in de reboot en kondigen aan de Terra 2.0 op te nemen in hun listings. Zo is handelen in de munt weer mogelijk via hun platformen. De gecrashte munt hadden ze allemaal van de lijst gehaald na de crash van begin deze maand en er was harde kritiek op de organisatie achter Terra. Deze had veel eerder in moeten grijpen.

Kritiek op 2.0 is er ook. Terra ligt onder de loep van de Amerikaanse overheid en is daarmee ook een risico voor de handelsplatformen. Niet iedereen neemt de nieuwe munt dus meteen op in zijn aanbod. Dat deze grote drie dat wel doen is natuurlijk een flinke opsteker voor de nieuwe Terra 2.0 en gaat zeker helpen bij de wedergeboorte van Luna.