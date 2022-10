The Ridge RFID Wallet, nachtmerrie voor skimmers

de duurste uitvoering van The Ridge RFID Wallet, in Damascener staal

The Ridge RFID Wallet geeft een goede bescherming tegen skimmers, en veel meer vervelende veiligheidsrisico’s als gevolg van skimming.

Contactloos betalen komt steeds meer in. Heel gemakkelijk allemaal, natuurlijk, maar het is alleen fijn zolang de betaling vrijwillig is. En helaas laten hackers zich graag zonder dat jij dat wil, betalen. Het is natuurlijk een onaangename ontdekking, als je na het shoppen of uitgaan er achter komt dat er plotseling vele euro’s van je bankrekening zijn verdwenen.

Ongemerkt heeft een skimmer dan een betaalautomaat tegen je broekzak gehouden. Dat voorkom je bijvoorbeeld met The Ridge RFID Wallet.

Identificatie van een afstand

RFID hacking heeft nog meer nare kantjes. Zo kan je soms tot op enkele meters afstand iemand identificeren. Zelfs identiteitsroof is mogelijk. Kortom, je wilt voorkomen dat kwaadwillende skimmers bij de RFID chips die je bij je draagt kunnen. Dit kan je voorkomen doe je portemonnee af te schermen tegen elektromagnetische straling.

The Ridge RFID Wallet, compact en goede bescherming

Draag je bijna nooit contant geld bij je? Dan is deze wallet een uitstekende oplossing om je bank- en creditcard te beschermen tegen skimmers. Deze zeer dunne portemonnee, die door zijn kleine dunne formaat makkelijk te dragen is, biedt een perfecte kooi van Faraday, waardoor het onmogelijk is voor skimmers om toegang te krijgen tot jouw passen zolang deze in de wallet zitten. Het sterke en compacte ontwerp kan tot 12 pasjes bevatten. In de praktijk kom je dan niet aan.

Met behulp van een sterk elastiek, deze kan je overigens vervangen, wordt de portemonnee bij elkaar gehouden. Je pasje eruit halen vereist dus enige handigheid, maar dat is volgens de fans een deel van de charme.

The Ridge RFID Wallet: modieus, maar zeer gepeperde prijs

Een flink minpunt is alleen de prijs. €100-€ 200 betalen voor alleen een portemonnee, hoe slank, modieus en beschermend deze ook is, is voor mij persoonlijk te gortig. Er zijn genoeg misschien wat minder modieuze, maar wel even goed beschermende alternatieven voor deze wallet te krijgen.

Maar wil je jezelf even goed verwennen met een stijlvolle portemonnee, en lach je om dit bedrag? Dan is The Ridge RFID Wallet zeker een aantrekkelijke optie. Ga in ieder geval wel voor een skimmer proof portemonnee. De gevolgen van een skim kunnen namelijk heel vervelend zijn.